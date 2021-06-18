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【新股IPO】商湯科技擬8月香港申請上市　擬籌156億元

新股IPO 10:42 2021/06/18

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【新股IPO】商湯科技擬年底前香港上市　中大工程團隊創辦

研發人臉辨識等人工智能的商湯科技年初傳出擬在A股、港股市場屢傳上市。繼5月有外電引述消息指，商湯科技最快年底前赴港上市，同時亦會繼續推動在A股上市。路透旗下IFR引述知情人士透露，商湯科技已展開在香港上市的工作，最早可能在今年底上市集資約10億至20億美元（約78億至156億港元）。

內地傳媒日前已報道，商湯科技擬於今年8月在香港提交上市申請，因應港股上市流程較快，預計商湯科技在香港上市後才考慮在內地科創板上市。

商湯科技不予置評。商湯新股保薦人據報為中金。

商湯科技總部設在北京，業務絕大部分來自中國內地，而公司創辦人香港中文大學信息工程系教授湯曉鷗創辦。

商湯科技內部傳啟動A+H上市，詳見【下一頁】

商湯科技擁有眾多知名投資者，包括阿里巴巴  （09988）  、晨興資本、淡馬錫、軟銀願景基金、華興資本、中金公司、IDG資本等。

內地媒體去年11月已引述商湯科技一份融資計劃書，公司預計3年內在中港A+H兩地上市。參考商湯去年8月的融資，當時公司擬集資10億至15億美元，目標估值將達到100億美元（約780億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具  

越秀服務TOD物業管理模式 發展潛力巨大

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編輯：麥德銘

港股 人臉辨識 人工智能 IPO 阿里巴巴

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