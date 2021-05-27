【電動車】理想汽車公布業績 創辦人李想回應第二上市消息: 錢肯定是多多益善

在美上市的中資電動車公司理想汽車（美：LI）發布業績，公司第一季度收入為35.8億元（人民幣，下同），按年增加319.8%，按季則下跌13.8%，股東應佔虧損為3.6億元，較2020年同期蝕2.3億元。

理想汽車創辦人兼行政總裁李想接受內地媒體訪問時，同時回應關於公司較早時傳出部署香港二次上市的傳聞並表示，錢肯定是多多益善。

至於理想汽車首季的汽車銷售額34.6億元，增長311.8%，汽車業務利潤率為16.9%。公司另預計，第二季汽車交付量在1.45萬至1.55萬輛，增長119.6%至134.7%；第二季收入在40億至42.7億之間，按年增長104.6%至119%。

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另一方面，李想接受訪問時指出，理想在內的三大造車新勢力的對手包括Tesla（美：TSLA）、小米 （01810） 、百度 （09888） 等車企，各方的資金非常充足，而理想汽車則不介意以任何一種方式獲得資金儲備，包括從二級市場融資、銀行貸款和發債。

另外，李想亦表示目前公司的自動駕駛研發團隊規模在300人左右，至今年年底將會擴大到600人，並認為自動駕駛能力和輔助駕駛能力應是智能汽車的標準配備。

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責任編輯 : 陳子謙