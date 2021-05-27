【政府工略】懲教署聘工藝教導員(園藝) 月薪2.1萬至3.6萬 主要指導在囚人士園藝

懲教署近日請工藝教導員(園藝)，月薪21780元至36745元，需完成園藝行業的學徒訓練或院校訓練課程，或能出示在園藝行業方面具備至少五年工作經驗的證明，職位主要負責訓練、指導與監管懲教院所內的在囚人士從事園藝及有關工作。職位須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值及在部門宿舍居住。不過職位按公務員聘用條款和服務條件聘用，更享有公務員福利，包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。合資格人士可於6月3日前申請。

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。

申請人必須於截止申請日期或之前將填妥的申請表格送達下列地址。請在信封面上註明「申請工藝教導員(園藝)職位」。

為避免郵件過期或未能成功派遞，申請人在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封上的香港郵戳日期將被視作申請日期。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。

如申請人未能按本招聘廣告內列出的入職要求提供所需資料/證明文件；或以傳真、電郵方式提交申請，其申請書將不獲處理。

申請人如獲安排參加能力傾向測驗及園藝的技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組。

查詢電話：2582 5112

截止申請日期(日/月/年) ：03/06/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂