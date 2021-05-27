【恒大股價】恒大跌逾4%　據報中國銀保監正調查恒大與盛京銀行之間的交易

▲ 據報中國銀保監正調查恒大與盛京銀行之間的交易

有傳中國恒大 （03333） 正被中國監管機構調查與盛京銀行 （02066） 的關聯交易。外電引述內媒《財新傳媒》旗下「我聞」消息指，中國銀保監正調查恒大與盛京銀行之間逾1000億元人民幣的交易，而盛京銀行持有大量恒大債券。報道指，中國恒大稱不能立即時就報道給予回應，盛京銀行及中國銀保監也未有回應。

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消息拖累恒大股價跌逾4%，現報12.36元；債券方面，有恒大債券早段一度創去年9月以來最大跌幅，2025年到期、票息8.75厘美元債下跌了3.5美仙至80.7美仙。

報道指，隨內地監管機構遏制房地產行業的槓桿比率，債務沉重的恒大試圖於未來兩年內減少約一半的負債，截至去年底，中國恒大信用情況雖有改善，但仍然未達成「三道紅線」的目標。值得注意是，現時在內媒已找不到相關報道。

另外，據本月中銀保監官網顯示，盛京銀行4家在上海的分行，分別受到當局行政處罰，涉及50萬元至300萬元人民幣不等，合共近552萬元人民幣，主因涉及違規發放併購貸款變相用於拍地保證金、違規向「四證」不全的房地產項目發放貸款，以及向關係人發放信用貸款等，不過當中未有提及涉及的關係人名稱。

中國恒大為公司大股東，據盛京銀行2020年報顯示，恒大持有盛京銀行49.59%內資股，佔股本總數36.4%；此外，「仙股大王」孫粗洪持有17.98%H股，維他奶 （00345） 羅氏家族後人、中南證券莊友堅太太羅琪茵持有17.54%H股，有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋也持有13.87%H股，多個「鋤D會」成員均為股東之一。

而「大劉」劉鑾雄的華人置業 （00127） 也有入股盛京銀行，據指，太太陳凱韻（甘比）去年初在場外以平均每股6.5元減持9,000萬股盛京銀行H股。

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編輯：袁諾曦