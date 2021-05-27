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亞馬遜以85億收購美高梅電影 加入串流媒體大戰

環球政經 16:31 2021/05/27

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亞馬遜(Amazon)宣布，斥資以84.5億美元(約659.1億港元)收購荷里活老牌片商美高梅(Metro-Goldwyn-Mayer, MGM)，將為亞馬遜旗下Prime Video提供龐大的電影和電視節目庫。

交易於當地周三上午公布，是次交易總價值84.5億美元，為亞馬遜史上第2大收購案，僅次於2017年該公司以137億美元收購Whole Foods的交易。這筆交易旨在透過美高梅公司的電影，以增強亞馬遜的影視平台的競爭力，在各個串流媒體平台分一杯羹。

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亞馬遜的創辦人謝夫·貝索斯（Jeff Bezos）在周三的公司年度股東大會上提及是次交易，他表示「美高梅擁有廣受歡迎的IP（授權角色）」，結合美高梅和亞馬遜工作室的人才，可在21世紀重新建構並發展這些IP（授權角色）。

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美高梅電影製片廠於1924成立，是荷里活最古老、最負盛名的電影製作公司，曾製作出眾多經典電影，如《亂世佳人》、《貓和老鼠》、007系列等等。不過美高梅在電影業務漸走下坡，早於2010年申請破產，並一直在尋求合適的買家。2018年，美高梅管理層曾與蘋果商洽，以60億美元出售業務，但股東嫌價格太低而交易告吹。

至於亞馬遜的Prime Video面臨眾多競爭對手，包括Netflix、Disney＋、HBO Max和Apple TV+。
 

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責任編輯：陳楚琨

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