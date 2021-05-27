為免牽動用家情緒 Facebook及Instagram用戶現可選擇隱藏Like數

自從Facebook成為全球通用的社交媒體後，一個like的按鈕改變了整個網絡文化，更有人會為了「like數」而患得患失。昨日(26日）Instagram宣布，Instagram和Facebook的用戶，現時可以選擇隱藏自己的「like數」，其表明此舉是想測試，隱藏「like數」是否能降低人們使用Instagram的壓力。

Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞【下一頁】

Instagram在聲明中提到，他們收集了不同人士的意見，有人認為「like數」是有利的，亦有人覺得「like數」很煩人，尤其是人們以此作為了解流行及趨勢，因此他們決定讓用戶自行選擇。

設定方法：

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現時Instagram用家在apps中點選「設定」，然後按「通知」，選擇再「貼文、限時動態和留言」，就可關掉「like數」顯示。之後用戶所發布的內容只會顯示誰人有按讚，不會顯示like的數量。

Instagram擬推網頁版Story 多名用戶的限時動態顯示在同一畫面【下一頁】

至於Facebook用家，同樣先點選「設定」，然後選擇「私隱設定」，並按「動態設定」，之後開啟「隱藏按讚數的功能」即可。

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責任編輯：陳楚琨