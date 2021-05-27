  • 33°C
香港時間 : 2021527日 (四) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為免牽動用家情緒 Facebook及Instagram用戶現可選擇隱藏Like數

環球政經 15:35 2021/05/27

分享：

自從Facebook成為全球通用的社交媒體後，一個like的按鈕改變了整個網絡文化，更有人會為了「like數」而患得患失。昨日(26日）Instagram宣布，Instagram和Facebook的用戶，現時可以選擇隱藏自己的「like數」，其表明此舉是想測試，隱藏「like數」是否能降低人們使用Instagram的壓力。

Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞【下一頁

Instagram在聲明中提到，他們收集了不同人士的意見，有人認為「like數」是有利的，亦有人覺得「like數」很煩人，尤其是人們以此作為了解流行及趨勢，因此他們決定讓用戶自行選擇。

設定方法：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

現時Instagram用家在apps中點選「設定」，然後按「通知」，選擇再「貼文、限時動態和留言」，就可關掉「like數」顯示。之後用戶所發布的內容只會顯示誰人有按讚，不會顯示like的數量。

Instagram擬推網頁版Story　多名用戶的限時動態顯示在同一畫面【下一頁

至於Facebook用家，同樣先點選「設定」，然後選擇「私隱設定」，並按「動態設定」，之後開啟「隱藏按讚數的功能」即可。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

Instagram擬推網頁版Story　多名用戶的限時動態顯示在同一畫面
2021/01/07
Instagram擬推網頁版Story　多名用戶的限時動態顯示在同一畫面
Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞
2021/05/12
Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞

你可能感興趣

Instagram擬推網頁版Story　多名用戶的限時動態顯示在同一畫面
15:48 2021/01/07
Instagram擬推網頁版Story　多名用戶的限時動態顯示在同一畫面
Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞
21:24 2021/05/12
Instagram新增功能 用戶可在個人資料加上代名詞
壓力 網絡文化 媒體 Facebook Instagram

上一篇文章

柏傲莊III價單面世　入場價674.8萬起

下一篇文章

【聯想 992】年度收入及純利均破紀錄 聯想全年多賺77%

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落
【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落