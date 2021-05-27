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【英國王室】哈里呃英女王同意拍節目 無提會爆內幕

環球社會熱點 14:57 2021/05/27

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英國哈里王子與美國名嘴奧花雲費合作，推出新紀錄片探討心理健康。哈里於節目中暗批英女王不懂得教育孩子，有傳令英女王大感傷心。有英國媒體報道指，英女王早於2018年同意哈里拍攝節目。惟當時哈里僅表明節目內容關於士兵的心理健康問題，節目播出時方知有批評英國王室內幕。英國王室上下對哈里行為感到十分震驚。

英國哈里指從未與查理斯踩單車 外媒舊照打臉（多圖） 【下一頁】

英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）引述消息人士報道，哈里（Prince Harry）透過太太梅根（Meghan Markle）認識奧花雲費（Oprah Winfrey）後，便有計劃拍攝近日播出的新紀錄片「你看不見的我」（The Me You Can't See）。據悉，哈里當時曾與英女王及梅根父親馬克爾（Thomas Markle）討論紀錄片的詳情。

報道引述王室消息人士表示，哈里當時對記錄片的敘述「有明顯誤導成分」（clearly misleading）。若當時一眾高級王室成員知道哈里將會在片中提及英國王室內幕，包括父親查理斯﹑祖母英女王及已故祖父菲臘親王的教育方式，哈里聲言帶來的心理創傷，乃至攻擊王室，肯定不會同意哈里參與拍攝。消息人士指，英女王和查理斯等人，對紀錄片內容及其後發生事件感到極度震驚（absolutely gobsmacked）。消息人士直指，現時雙方之間存在信任問題，暫未有方法解決。

英國哈里暗指唔識教仔 傷透英女王心  【下一頁】

消息人士表示，對於哈里的心理創傷及生活困境，一眾王室成員相當同情，但對哈里在電視節目中公然分享私事，則感到沮喪及不舒服。哈里內心對其個人成長及原生家庭感到非常負面，但很多王室成員並不認同。消息人士表示，哈里固然有權說出自身角度的真相，但每個人都需對自己言行負責，認為哈里的行徑已在世界各地造成輿論震動。

責任編輯：李俊儀

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