【英國王室】哈里呃英女王同意拍節目 無提會爆內幕

英國哈里王子與美國名嘴奧花雲費合作,推出新紀錄片探討心理健康。哈里於節目中暗批英女王不懂得教育孩子,有傳令英女王大感傷心。有英國媒體報道指,英女王早於2018年同意哈里拍攝節目。惟當時哈里僅表明節目內容關於士兵的心理健康問題,節目播出時方知有批評英國王室內幕。英國王室上下對哈里行為感到十分震驚。

英國傳媒《每日郵報》(Daily Mail)引述消息人士報道,哈里(Prince Harry)透過太太梅根(Meghan Markle)認識奧花雲費(Oprah Winfrey)後,便有計劃拍攝近日播出的新紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)。據悉,哈里當時曾與英女王及梅根父親馬克爾(Thomas Markle)討論紀錄片的詳情。

報道引述王室消息人士表示,哈里當時對記錄片的敘述「有明顯誤導成分」(clearly misleading)。若當時一眾高級王室成員知道哈里將會在片中提及英國王室內幕,包括父親查理斯﹑祖母英女王及已故祖父菲臘親王的教育方式,哈里聲言帶來的心理創傷,乃至攻擊王室,肯定不會同意哈里參與拍攝。消息人士指,英女王和查理斯等人,對紀錄片內容及其後發生事件感到極度震驚(absolutely gobsmacked)。消息人士直指,現時雙方之間存在信任問題,暫未有方法解決。

消息人士表示,對於哈里的心理創傷及生活困境,一眾王室成員相當同情,但對哈里在電視節目中公然分享私事,則感到沮喪及不舒服。哈里內心對其個人成長及原生家庭感到非常負面,但很多王室成員並不認同。消息人士表示,哈里固然有權說出自身角度的真相,但每個人都需對自己言行負責,認為哈里的行徑已在世界各地造成輿論震動。

責任編輯:李俊儀