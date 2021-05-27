敲定卸任日期 貝索斯7月5日 轉任亞馬遜董事會執行主席

Amazon 亞馬遜創辦人貝索斯 (Jeff Bezos)宣布將於7月5日卸任行政總裁，轉任公司執行主席。行政總裁一職將由雲端服務部門主管Andy Jassy接任。

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貝索斯在周三亞馬遜年度股東會上公布消息。他表示選擇在這一天離開要職，是因為在27年前，亞馬遜在這一天正式創立，對他來說相當有意義。

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亞馬遜早於今年2月已經宣布貝索斯將於今年較後事件離職，但一直未有透露實際卸任日期。貝索斯在卸任後將轉任亞馬遜董事會執行主席，預料將投放更多時間予其他個人業務，包括Bezos Earth Fund環保基金、太空探索企業 Blue Origin以及《華盛頓郵報》等。

亞馬遜一直將有關繼任計畫保持低調，外界曾猜測繼任人可能為Andy Jassy又或是去年8月退休的亞馬遜全球消費者業務主管Jeff Wilke。

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