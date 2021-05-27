【新冠疫苗】紐約州加碼抽獎 派大學獎學金促青少年打針

▲ 紐約州宣布12至17歲青少年接種新冠疫苗可參加抽獎，有機會贏得全額大學獎學金。

美國總統拜登訂立目標，於7月4日前為7成美國成年人接種最少一劑新冠疫苗，美國各州推出多項鼓勵措施「谷針」。紐約州繼推出獎金高達500萬美元（約3,900萬港元）的抽獎後，宣布12至17歲青少年接種新冠疫苗可參加抽獎，有機會贏得全額大學獎學金。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）為提高該州疫苗接種率，周三（26日）宣布加碼抽獎。紐約州12至17歲青少年由周四（27日）至7月7日期間接種最少一劑新冠疫苗，已符合抽獎資格。

紐約州抽獎共設50個名額，每周都會抽出10名得獎者。每個得獎者都可獲紐約州任何一間公立大學或學院的4年全額獎學金連食宿費。

美國目前只批准12至17歲青少年，可接種輝瑞（Pfizer）這一款疫苗，需接種兩劑。科莫指紐約州12至17歲青少年當中，只有8.7%人口已完成兩劑疫苗接種。至於該州18至25歲群體當中，近38%人口已完成接種疫苗。

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科莫表示推出全額獎學金抽獎，是希望鼓勵更多青少年接種疫苗。科莫更表示青少年愈快接種疫苗及登記抽獎，贏得獎學金的機會也會愈快，敦促他們及早接種。

另外，紐約州早前已推出大抽獎。每個完成接種疫苗的成年人都會收到一張免費彩券，他們約有九分之一的機會中獎，獎金金額介乎20美元至500萬美元。

責任編輯：鄭錦玲