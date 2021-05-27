【滙豐5】滙豐宣佈退出美國零售銀行業務 今早股價曾創一年以來新高

滙豐（00005）宣佈退出美國零售銀行業務，並計劃關閉當地分方行及出售有關資產。滙豐料有關決定不會產生重大收益或虧損，其稅前成本為1億美元。滙豐指，未來會在當地專注發展環球銀行服務及財富管理服務。滙豐今早曾上試49.5元，創一年以來高位，現升0.3%，報49.25元，成交6.2億元。

【騰訊700】騰訊傳被當局要求 成立金融控股公司 詳情請看[下一頁]

滙豐於美國共有148間分行，其中80間東岸分行會售予Citizens Financial Group，另會保留20至25個國際財富中心，以供核心國際客戶群使用，並關閉餘下分行。

【異動股】衛健委報告認為電子煙不安全 思摩爾遭洗倉全日急挫17% 詳情請看[下一頁]

滙豐退出美國零售銀行市場後，會繼續支援於當地的亞洲客戶，而環球銀行客戶可享的服務將維持不變。未來滙豐會繼續為卓越理財及以上分層的客戶提供全面銀行服務，並在當地提供資產配置方案、退休方案以及離岸產品等財富管理服務、按揭服務、環球轉賬及環球賬戶戶口總覽服務等。



大行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機