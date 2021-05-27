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【人民幣】中金：美元走弱令人民幣被動走強　需警惕回調風險

宏觀解讀 13:52 2021/05/27

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【人民幣】中金：美元走弱令人民幣被動走強　需警惕回調風險

人民幣兌美元持續升值，截至周二，兌每美元的升幅達2.5%。中金認為，美滙指數的走弱是近期人民幣升值的重要推動因素，因此人民幣進一步升值的空間可能有限，需警惕一定程度的回調風險，但下行壓力也不會很大。

人民幣呈雙向波動是主旋律

中金指，人民幣呈雙向波動可能是未來一段時間的主旋律，而人民幣跳升一定程度反映中央推進上海建成全球資產管理中心，進而對資金加速流入的積極預期。

中資行逆市搶人民幣定期存款，詳見【下一頁】

中金預計，在聯儲局年底正式縮減買債規模前，當前相對較為充裕的流動性仍將保持，疊加全球復甦的進一步深化，通脹交易料仍將持續，而未來數季美國通脹料向上，加上美國「雙赤字」，美元料持續受壓。

雖然自10月起中國國債納入富時羅素指數，將帶來被動資金流入，但中金認為，全球經濟復甦深化，歐美生產能力的恢復和進口價格的上升，預計中國經常賬戶順差會低於2020年，增長動能可能有所放緩，復甦不完善不均衡的結構性問題可能會有所發酵，經濟或面臨調整壓力，故人民幣再升空間不大。

相關文章：【人民幣】瑞銀財管調整人民幣走勢預測　美元兌人民幣第三季料觸底反彈、留意聯儲局縮表

相關文章：【人民幣急升】離岸人民幣升穿6.4關、創近3年高　國有內銀傳入市壓升勢

 

編輯：陳韻妍

經濟 定期存款 美滙 人民幣定期存款 美滙指數 人民幣 中國 通脹 美元 國債

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