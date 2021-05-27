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【小米股價】小米現價追入 仲搏唔搏得過?

股市 13:30 2021/05/27

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近日小米 （01810） 有不少好消息，不但被移出美國黑名單，業績表現亦勝過市場預期，刺激小米股價一度升穿29元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析指，小米的業務乃主要可以分為三部分，包括智能手機、AIoT（人工智能+物聯網平台）、互聯網，雖然印度的疫情或多或少令小米手機的出貨量受壓，但在華為被制裁的前提下，歐美消費者或因此轉買小米，故在市場對業績有較高預期之下，仍能勝於預期，相信對股價有支持，但如在29元價位追入，料上升空間有限。
 



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