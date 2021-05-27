霍金遺物捐贈英國政府 抵銷4600萬稅款

英國知名物理學家霍金於2018年逝世，享年76歲。由於霍金的遺物具有高度學術及紀念價值，英國政府周四（27日）宣布，霍金所有遺物將透過「替代遺產稅計劃」捐給政府，以抵銷420萬英鎊（4,605萬港元）的遺產稅額，成為公共資產。

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英國的「替代遺產稅計劃」（Acceptance in Lieu Scheme），讓個人向英國政府捐贈具有高度價值的作品，藉以抵銷遺產稅務。著名物理學家霍金（Stephen Hawking）於2018年逝世後，遺留大量物品及學術檔案，包括黑洞理論、來自教宗及外國總統信件、博士論文及為他度身訂造的輪椅等，全數富有高度紀念價值。

英國政府周四宣布，霍金遺物將透過「替代遺產稅計劃」全數捐給政府。其中霍金辦公室的物件將會移送至倫敦科學博物館，抵銷140萬英鎊（1,535萬港元）遺產稅、而他的學術檔案剛交由劍橋大學保存，抵銷280萬英鎊（3,070萬港元）稅款。倫敦科學館指，計劃在明年展示霍金所有物品，打算建造並還原霍金辦公室情境。

霍金部分遺物

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霍金是世界最著名及傑出的科學家之一，他於1988年編寫的著作《時間簡史》（A Brief History of Time），每750名就有1人看過書本。他在21歲確診患有一種罕見的運動神經元疾病，被認定只能存活兩年，但他生活55年後，直至2018年離世。

霍金於2002年起在劍橋大學應用數學和理論物理系任職，其辦公室放置大量個人物品，包括參考書、黑板、獎牌及《星空奇遇記》（Star Trek） 紀念品等。霍金的檔案亦包括一封在6歲時寫給父親的信，內容寫滿錯字及文法。他的女兒露西（Lucy）表示，她經常向小學學生解釋其父親小時候經驗，指他天資並不聰穎，而且學習能力很差，更被老師批評霍金成不了大事。

責任編輯：郭麗明