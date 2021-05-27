【耗電Apps】美國研究公布手機耗電元凶　社交媒體類Apps最「食電」

▲ 近日雲端儲存公司pCloud就針對美國地區最受歡迎的100款Apps，進行分析研究，揭露這些Apps耗電及耗用儲存空間的情況。

大眾的智能手能內均下載大量應用程式（Apps），而這些Apps的總需要存取用家手機定位、WiFi等功能的使用權限，並在背景後台運作，令用家的手機電力及儲存空間受到不同程度的影響。近日雲端儲存公司pCloud就針對美國地區最受歡迎的100款Apps，進行分析研究，揭露這些Apps耗電及耗用儲存空間的情況。

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pCloud報告指出，最耗電的前三名應用程式，分別為：Fitbit、Verizon與Uber。其中Fitbit及Verizon兩款Apps，會分別在背景後台開啟多達14項功能，導致手機嚴重耗電。而排名第三到第十的的耗電App，則分別是：Uber、Skype、Facebook、Airbnb、BIGO LIVE、Instagram、Tinder及Bumble。

報告指，在耗電量的前三十名Apps，可看到社交媒體的Apps佔比最多，共有8款上榜，根據排名分別是：Facebook、Instagram、Snapchat、WhatsApp、Telegram、YouTube、 LinkedIn及Twitter，而這些Apps平均允許後台運行的功能約達10至11項。

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至於耗用儲存空間方面，United Airlines（聯合航空）、Lyft及Uber最佔用空間。其次則為Fitbit、Facebook、Uber Eat等。

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責任編輯：曾曉汶