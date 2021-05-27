▲ 【新股IPO】全球第四大芯片代工廠擬赴美IPO 估值兩個月升5成

彭博引述消息人士報道， 芯片代工商格芯（GlobalFoundries）正與大摩就首次公開招股（IPO）事宜合作，而格芯的估值規模約為300億美元。 消息指，格芯尚未做出最終決定，計畫也可能有變 。

格芯是全球第五大芯片代工商之一，由阿布達比政府的主權基金Mubadala投資公司持有。早在4月時，彭博報道指，Mubadala已在為格芯準備IPO事宜，格芯當時的估值約為200億美元。這意味著，在不到兩個月的時間內，格芯的估值提高了50%。

格芯行政總裁Thomas Caulfield曾表示，計劃2022年在美上市，但市場如今普遍預期，IPO時間表有望提前至今年年底或明年上半年。

Mubadala 於 2009 年收購AMD的製造部門，後來又與新加坡的特許半導體（Charter）合併而成。格芯現時最大的競爭對手就是台積電跟三星電子。

根據市場研究機構Trendforce最新數據顯示，格芯在今年一季度被聯華電子搶去了風頭，市場排名從去年的第三跌至第四，7%的市佔率遠不及台積電的56%。

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編輯：吳敏芳