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今日推介華虹半導體 | 明源雲、友邦、歐康維視、瑞聲、舜宇最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/05/27

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恒生指數中午收報29078點，跌87點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華虹半導體 （01347） ，另亦會分析明源雲 （00909） 、友邦保險 （01299） 、歐康維視生物-B （01477） 、瑞聲科技 （02018） 及舜宇光學科技 （02382） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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