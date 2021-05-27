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【Bitcoin】伊朗人狂掘搞到停電 政府下禁令

環球社會熱點 12:59 2021/05/27

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伊朗大量人民挖掘Bitcoin導致多個城市大停電，政府宣布禁止挖掘Bitcoin等加密貨幣。

Bitcoin（比特幣）耗電量驚人，電動車生產商Tesla創辦人馬斯克早前也以環保為由，推翻接受以Bitcoin買車的決定。伊朗大量人民挖掘Bitcoin，導致伊朗多個城市大停電，伊朗政府宣布禁止挖掘Bitcoin等加密貨幣至9月下旬。

比特幣櫃員機遍佈全美 隨時做交易 【下一頁】

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周三（26日）宣布，政府即日起禁止民眾挖掘Bitcoin等加密貨幣，措施將一直持續至9月22日。

官員指伊朗天然氣短缺、長期乾旱導致水力發電廠運作受阻，而且伊朗有越來越多人挖掘Bitcoin耗用大量電力。伊朗首都德黑蘭及多個大城市在過去幾個月，每天都會面臨多次停電。

伊朗近期天氣變得更炎熱，人們使用冷氣等電器。不少醫療機構沒有穩定的電力供應，在冷藏新冠疫苗方面也遇到困難。

【加密貨幣】印度擬禁止交易 6個月內要出清 【下一頁】

伊朗全國共有50個獲得許可的掘礦場，總共耗用209兆瓦的電量。

伊朗官員表示，國内有85%的Bitcoin挖掘活動都是非法，未經政府授權。伊朗警方今年1月沒收近5萬部非法使用電力補貼的Bitcoin掘礦機。伊朗國營電力公司Tavanir指出，這些礦機每小時耗用95兆瓦的電量。

根據區塊鏈分析公司Elliptic今年1至4月的數據，全球約有4.5％的Bitcoin挖掘活動是於伊朗發生，於全球排第10位。至於中國則名列榜首，全球有近70%的Bitcoin挖掘活動於當地發生。

責任編輯：鄭錦玲

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