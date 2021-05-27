【YouTube】 YouTube下月1日起更改條款　未來將插播更多廣告

▲ YouTube早前向全球用戶發送通知，確認YouTube將從6月1日起開始執行多項新政策。

YouTube早前向全球用戶發送通知，確認YouTube將從6月1日起開始執行多項新政策，當中包括未來用戶在觀看影片期間，會更常見影片廣告。另外，也會更新美國政府對用戶的稅務新規，若該Youtube頻道大部分為美國觀眾，創作者將會遭扣除相關稅額，才可獲得分成。

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YouTube指出，新條款實施後，YouTube「有權透過平台上的任何內容營利」。即就算該頻道沒有加入YouTube合作夥伴計畫，觀眾也會在其影片裡看到廣告。但過往有部份創作者為了提高影片質感或觀看體驗，會選擇不加入廣告，但在政策執行後，將無法再選擇。

除此之外，6月1日起創作者也將開始受美國稅務新制規範。若該頻道有收益來自美國用戶，Google將會先從中扣除稅額，再將受益分成予創作者，而比例最高更達24%。不過香港YouTuber主要以中文地區觀眾為主，相信受到的影響將會較細。

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責任編輯：曾曉汶