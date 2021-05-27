【小米業績】小米績後獲多間大行上調目標價　最牛睇35元　一文看清券商最新預測

▲ 一文看清券商對小米最新預測

小米 （01810） 首季經調整淨利潤按年增1.6倍，勝市場預期，多間券商紛上調小米目標價，摩根大通、瑞信及花旗最牛，目標價予35元。瑞信維持小米全年手機出貨量預測為2億部，並預期毛利率可改善2.5個百分點至11.2%，該行將今年每股盈利上調3%，並將2022至2023年的預測均上調2%，以反映毛利率及其他業務收入勝預期。摩根大通亦將小米2021年及2022年每股盈利預測分別上調18%及7%。

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大行最新對小米投資建議

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野村指，小米智能手機出貨量雖然穩定，但芯片供應緊張及需求方面存不確定性，認為小米今年出貨量2億部的目標上行空間有限，另一方面，該行原先估算今年小米電視出貨量或可達1400萬至1500萬台，由於內地及印度需求均較慢，最新估計今年最多僅出貨1200萬至1300萬台，對IoT業務帶來影響。因此，野村將評級由「買入」降至「中性」，上調目標價則反映管理層的全年指引。

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美銀證券指，由於安卓同業庫存消化，榮耀於下半年回歸，小米智能手機毛利率將趨向正常化。只是該行預期，中國及印度於第二及第三季智能手機及IoT需求均會轉弱，但相信歐洲出貨量增長可以抵銷相關影響。值得留意是，綫下渠道擴張，及綫上綫下同價的策略或拖累小米經營開支。

受惠高端型號預載應用定價較高，小米首季互聯網業務營業額達66億元人民幣，毛利率擴張至72.4%。但美銀證券預期，內地需求減慢、第三季尾旺季前有較少高端型號推出，以及對金融科技方面審慎，估計互聯網業務利潤將轉弱。

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編輯：袁諾曦