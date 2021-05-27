【業績|聯想】聯想全年多賺77%創新高、受惠在家工作　增派末期息至0.24元、COO：現有芯片庫存未能滿足潛在市場需求（第二版）

▲ 聯想全年多賺77%創新高、受惠在家工作 增派末期息至0.24元

聯想集團 （00992） 公布，至3月底全年盈利按年增77%至11.78億美元，創新高，期內收入按年增20%至607.42億美元，為近9年來最大升幅。聯想擬增派末期息12%至0.24元，連同中期息，聯想全年派息按年增一成至0.306元，以中午收市價9.67元計，聯想周息率3.16厘。

全球疫情大流行下令多地推行在家工作，個人電腦市場回暖，聯想期內個人電腦和智能設備業務分部收入達485億美元，佔集團80%，稅前溢利率增0.6百分點至6.5%，分部除稅前溢利增長34%至31億美元。

芯片短缺維持至少一年 現有庫存未能滿足潛在市場增長

公司首席運營官Gianfranco Lanci預計，芯片短缺的情況將會持續12至18個月，公司目前仍在想方設法增加芯片等原材料的庫存，但現時的庫存並不足以滿足潛在的市場增長需求。

主席兼CEO楊元慶表示，環球芯片短缺的原因之一，是環球消費者對智能設備需求的增加，因此芯片短缺正正反映聯想產品的市場需求仍然很大，只要聯想能夠取得足夠的零部件供應，未來就能有多少增長。

未來一年仍能維持現有利潤率水平

楊元慶指出，智能設備的原材料價格正在上漲，因此公司亦迅速調整產品價格，因此相信仍然能夠維持現有的利潤率水平，或進一步提升毛利率水平。

智能設備需求未來數月仍強勁

楊元慶又表示，疫情改變消費者的使用習慣，消費者會傾向購買更多設備，或升級現有設備，相信個人電腦等智能設備的需求未來數月仍然強勁。

數據中心業務收入創新高 按年增長15%

聯想集團的數據中心業務銷售收入創歷史新高，增長15%，稅前虧損為1.69億美元，收窄5,700萬美元，主要受惠於擴大規模客戶群和提高銷售方案，令客戶份額和高利潤產品增長。

管理層又表示，看到雲服務需求的增長強勁，預計未來增長率能夠超過70%，目前公司仍在拓展服務器及提升存儲能力，有望能夠繼續提高盈利能力。

移動業務，聯想集團表示，全年銷售額增長9%，稅前虧損收窄至4,100 萬美元，單計下半年收入增39%，在拉丁美洲和北美取得創紀錄的市場份額。

軟件和服務業務，聯想集團已開發票收入和遞延收入分別增長39%和32%。

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編輯：麥德銘、梁安琪