【業績|聯想】聯想全年多賺77%創新高、受惠在家工作　增派末期息至0.24元

▲ 聯想全年多賺77%創新高、受惠在家工作 增派末期息至0.24元

聯想集團 （00992） 公布，至3月底全年盈利按年增77%至11.78億美元，創新高，期內收入按年增20%至607.42億美元，為近9年來最大升幅。聯想擬增派末期息12%至0.24元，連同中期息，聯想全年派息按年增一成至0.306元，以中午收市價9.67元計，聯想周息率3.16厘。

全球疫情大流行下令多地推行在家工作，個人電腦市場回暖，聯想期內個人電腦和智能設備業務分部收入達485億美元，佔集團80%，稅前溢利率增0.6百分點至6.5%，分部除稅前溢利增長34%至31億美元。

聯想集團的數據中心業務銷售收入創歷史新高，增長15%，稅前虧損為1.69億美元，收窄5,700萬美元，主要受惠於擴大規模客戶群和提高銷售方案，令客戶份額和高利潤產品增長。

移動業務，聯想集團表示，全年銷售額增長9%，稅前虧損收窄至4,100 萬美元，單計下半年收入增39%，在拉丁美洲和北美取得創紀錄的市場份額。

軟件和服務業務，聯想集團已開發票收入和遞延收入分別增長39%和32%。

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編輯：麥德銘