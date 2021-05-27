英專家警告或出現超級變種病毒 籲謹慎面對疫情

全球最少已發現7種變種新冠病毒，傳染性較原始新冠病毒株高，導致部分國家再度爆發新冠肺炎疫情。英國有專家警告，目前可能已出現超級變種新冠病毒，進一步提升病毒株傳播速度，並呼籲需謹慎面對疫情。

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劍橋大學臨床微生物學專家古普塔（Ravi Gupta）表示，新冠病毒會再次進化，變成超級變種新冠病毒，提升病毒傳播速度。雖然很難預測什麼時候會出現超級變種，但相信病毒正以有效方法傳播，少量病毒亦能廣泛感染大量人群，並呼籲需謹慎面對疫情。

古普塔續指，愈來愈多人接種新冠疫苗，或無法防禦超級變種病毒株，因此需向疫苗研發商施加壓力，以開發加強版新冠疫苗。他亦認為，出現超級變種病毒並不是一件可怕事情，人們將會逐漸適應，正如患慢性疾病一樣。

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古普塔認為印度發現的變種新冠病毒只是開始，病毒將發生進一步變種，導致疫苗失效的同時，亦提升病毒傅播速度。古普塔更指，隨著新冠疫苗接種率提高， 新冠肺炎或會成為普通疾病，但與普通流感一樣，即使接種疫苗後，每年都會有患者病逝。

責任編輯：郭麗明