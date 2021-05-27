【華為鴻蒙】華為官方宣布重推手錶WATCH旗艦系列　將搭載鴻蒙OS

▲ 華為宣布旗艦手錶WATCH 3系列即將登場，成為鴻蒙產品發布會首款亮相的鴻蒙新品。

華為早前對外公布，計畫在6月2日舉辦鴻蒙產品發布會。而華為今（27日）早搶先發布會，在微博宣布華為旗艦手錶WATCH 3系列即將登場，成為鴻蒙產品發布會首款亮相的鴻蒙新品。

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華為今在微博發布帖文，宣布華為時隔四年，終再次推出WATCH旗艦系列，而是次推出的WATCH 3將會搭載華為自家的鴻蒙系統。華為消費者業務COO何剛其後也在微博表示：「6月2日，我們將發布搭載鴻蒙操作系統的全新手錶——華為WATCH 3系列！」他也強調，屆時將會更多驚喜，盼大眾敬請期待發布會。

▲ 華為消費者業務COO何剛其後也在微博提及，WATCH 3即將登場。

事實上，華為WATCH系列是華為最初進軍智能穿戴市場的先鋒，其第一代產品就是世界上首款搭載藍寶石材質顯示屏的智能手錶，惟其後華為卻把重心到Watch GT系列。綜合外媒報道指，從定位延續預測，華為WATCH 3相信依然將會是旗艦級產品，或將會搭載eSiM及擁有長續航等效能。

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責任編輯：曾曉汶