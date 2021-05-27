▲ 【外賣大戰】阿里巴巴餓了麼據報投入10億補貼戰 美團股價曾跌半成

美團 （03690） 早前調整外賣配送收費規則，引發部分外賣抽佣過多批評。內媒報道，阿里巴巴 （09988） 旗下餓了麼在逾10個城市試行費率透明化，更在四川、重慶、廣州、深圳等美團腹地實行降費率手段，總投入10億元人民幣補貼費率。美團今早股價曾跌半成，見265.2元，最新跌3%至271.2元，成交34億元。

報道指，美團近日宣布推行費率透明化試點，餓了麼繼而在東莞、天津等地啟動費率透明化試點，但認為透明化並不足夠，低費率才可緩解中小商家的經營壓力。餓了府據報會重點 補貼新上線商家，主要發力攻克欠發達市場以及一線城市的周邊區域。美團在這些地區一向較為強勢，在單量上和餓了麼拉開較大差距。

美團調整外賣配送收費規則 擬按距離、時段等標準收費，可見 【下一頁】

報道以東莞為例，餓了麼技術服務費抽佣5%，而美團費率為6.6%，但未有比較履約服務費採取浮動費率。餓了麼最新「補貼戰」是源自破解與其他平台「二選一」獨家合作的商家，爭取這些用戶上線餓了麼。

報道指出，外賣平台服務費率一般是客單價的20%，佔平台成本最多的是騎手工資，美團去年 騎手成本佔佣金收入的83.1%， 美團外賣每筆訂單利潤是0.28元人民幣，而餓了麼就持續虧損。

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編輯：麥德銘