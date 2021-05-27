【新股IPO】京東物流2618追揸沽攻略　投資界：升幅最少兩成

▲ 京東物流於5月28日掛牌。

京東物流 （02618） 今暗盤，新股市場再迎來一隻過百萬人認購的新股上市，投資界認為，京東物流升幅最少有2成，建議沒有貨的投資者可於股價升幅一成或以下考慮買入京東物流。

看圖了解追揸沽建議

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信誠證券聯席董事張智威預料，暗盤升幅最少有兩成。他認為京東物流派貨予散戶不多，於暗盤早段料有投資者追買。他建議投資者於股價升幅一成以下，可考慮買入。若升幅達兩成至三成以上，可考慮沽出。若投資者以中線佈局，可望京東物流納入指數後沽出。

一年內有4家京東系公司上市

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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市況目前仍乍暖還寒，認為京東物流有品牌效應底下，暗盤預期仍有10%至30%升幅，建議沒有貨的投資者待上市後考慮宏觀基本因素才買入。

中薇證券研究部董事黃偉豪看法較為樂觀，他認為於暗盤有望高見5成升幅，建議短線投資者可於升幅逾3成，可離場獲利。

京東物流以每股40.36元定價，集資淨額241.1億元。京東物流一手中籤率8%，抽300手（30,000股）始可穩佔一手，股份將於5月28日掛牌。

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記者：謝卓榮