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【新冠疫苗】德科學家稱有計改善血栓 與棘蛋白有關？

環球社會熱點 11:10 2021/05/27

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不少國家因憂慮血栓副作用而停用阿斯利康及強生疫苗，但至今科學家仍未找出血栓成因。有德國科學家聲稱，已經找到兩款新冠疫苗引發罕見血栓副作用原因。科學家表示，已與強生疫苗生產商聯絡，正嘗試改善新冠疫苗。

丹麥憂血栓副作用 宣布不接種強生疫苗 【下一頁】

位於德國法蘭克福的歌德大學（Goethe university）教授馬沙勒克（Rolf Marschalek）及其團隊發表研究文章，認為阿斯利康（AstraZeneca）及強生（Johnson & Johnson）疫苗使用的腺病毒載體技術中，棘蛋白（spike protein）在進入細胞核後，當中部分會分裂並變種。團隊相信當變種棘突蛋白進入人體後，便有機會導致血栓。由於輝瑞（Pfizer）及Moderna疫苗並非採用腺病毒載體技術，所以未有血栓問題出現。

研究尚未經同行評審，但馬沙勒克表示，強生公司已與團隊聯絡，嘗試改善強生疫苗。馬沙勒克指，若能透過修改棘蛋白的基因序列防止分裂出現，或是解決血栓副作用的方法。但他透露，目前尚未與阿斯利康公司聯絡。

英國再多41宗阿斯利康疫苗血栓 9例死亡 【下一頁】

血栓屬罕見副作用，在青年人中出現機會較大。在英國，每3,300萬接種阿斯利康疫苗人士中，就有309人會出現血栓。英國政府現時允許40歲或以下人士，選擇接種疫苗種類。

責任編輯：李俊儀

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