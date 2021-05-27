拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與

新冠肺炎疫情持續至今已超過一年，美國總統拜登要求情報機構調查新冠肺炎疫情源頭。拜登敦促中國合作參與有關新冠肺炎疫情源頭的調查，並表示希望在90天内收到調查報告。中方重申支持對全球發現的新冠疫情早期病例進行全面核查，但指如將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓“政治病毒”蔓延肆虐。

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拜登（Joe Biden）周三（26日）發表聲明指，他本月初收到一份報告，其中有對於新冠疫情源頭的最新分析内容。但拜登指他已要求情報機構人員加倍努力，就新冠病毒最初如何在人類中傳播作出明確結論。

拜登於聲明中更提及中國：

作為報告的一部分，我要求或需進一步調查的領域，包括針對中國的具體問題。 （As part of that report, I have asked for areas of further inquiry that may be required, including specific questions for China.）

美媒《華爾街日報》幾日前引述一份未曾公開的美國情報報告，聲稱武漢病毒研究所有3名研究人員於2019年11月染疫，需要住院治療。

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拜登表示美國情報機構目前主要提出兩個假設，包括病毒源自動物或實驗室，但仍無足夠信息來評估哪個假設的可能性較大。他更透露18個情報機構當中，有2個較傾向病毒源自動物，有1個較傾向源自實驗室。

拜登已經指示美國國家實驗室協助調查。拜登又強調美國將與全球各地夥伴合作，敦促中國參與這項國際調查。

中國駐美國大使館發言人周四（27日）回應指，中國在關於疫情溯源問題上，一直主張在基於事實、尊重科學的基礎上開展國際合作。如將疫情溯源的科學問題政治化，不僅很難找到病毒源頭，還會讓“政治病毒”蔓延肆虐，讓國際防疫合作舉步維艱。

中方重申支持對全球各地發現的所有新冠疫情早期病例進行全面核查，對某些散布全球又往往秘而不宣的基地、生物實驗室等進行徹查。

責任編輯：鄭錦玲