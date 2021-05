拜登下令調查新冠疫情源頭 敦促中國合作參與

新冠肺炎疫情持續至今已超過一年,美國總統拜登要求情報機構調查新冠肺炎疫情源頭。拜登敦促中國合作參與有關新冠肺炎疫情源頭的調查,並表示希望在90天内收到調查報告。中方重申支持對全球發現的新冠疫情早期病例進行全面核查,但指如將疫情溯源的科學問題政治化,不僅很難找到病毒源頭,還會讓“政治病毒”蔓延肆虐。

拜登(Joe Biden)周三(26日)發表聲明指,他本月初收到一份報告,其中有對於新冠疫情源頭的最新分析内容。但拜登指他已要求情報機構人員加倍努力,就新冠病毒最初如何在人類中傳播作出明確結論。

拜登於聲明中更提及中國:

作為報告的一部分,我要求或需進一步調查的領域,包括針對中國的具體問題。

(As part of that report, I have asked for areas of further inquiry that may be required, including specific questions for China.)