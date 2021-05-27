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【二手破頂】柏傲莊III利好區內樓價　大圍居屋呎價一個月兩破頂

股樓投資 11:23 2021/05/27

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新世界（00017）及港鐵（00066）合作發展，位於大圍站上蓋的柏傲莊III，最快今日（27日）開價。早前發展商透露，項目呎價或再創新高，部分買家憧憬柏傲莊III高價開售，率先購入區內二手物業，帶動區內樓價上升。

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁

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美聯胡光義指，大圍居屋富嘉花園1座高層E室，實用面積484平方呎，兩房間隔，早前以780萬元（已補地價）易手，實用呎價約16,116元，創大圍居屋呎價新高，亦打破一個月前海福花園的紀錄。資料顯示，原業主於2017年以599萬元購入上址，現帳面獲利181萬元，物業期內升值約30%。

同於大圍的恒峰花園則錄「雙破頂」成交。市場消息指，屋苑1座高層A室，實用面積865平方呎，早前以1,288萬元連一車位成交，實用呎價14,890元，成交價、呎價均創屋苑新高。據悉，屋苑車位市值約90萬元，而原業主則於1998年以545萬元連車位一手購入上址，現帳面賺743萬元。此外，市場消息指，大圍世界花園月桂閣高層C室，實用面積894平方呎，早前以1,280萬元易手，實用呎價14,318元，創屋苑呎價新高。

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撰文 : 黃卓賢

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