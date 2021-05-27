英國疫情數萬死亡原可避免？ 約翰遜被批非首相合適人選

英國首相約翰遜的前高級顧問卡明斯周三（26日）出席國會聽證會時，一如預期大肆批評現任英國政府的防疫措施及態度。卡明斯表明，約翰遜錯估新冠肺炎的威脅，同時極力反對封城，導致數萬人無辜失去生命。不過，首相府否認卡明斯的指控屬實。

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卡明斯（Dominic Cummings）在7小時的聽證會上，點名批評約翰遜（Boris Johoson），指摘他錯估新冠肺炎疫情兼力阻封城，使數以萬計民眾無辜犧牲。卡明斯更形容約翰遜沉迷成為傳媒焦點，而且為人三心兩意，不時極速改變主意，令人難以捉摸。

當被問及約翰遜是否帶領英國對抗新冠疫情的合適人選，卡明斯明言不是。卡明斯同時亦為當年防疫不佳致歉，並認為包括自己在內的英國政府高層有負民眾期待，未能做好對抗新冠肺炎病毒防疫措施。卡明斯指英國政府缺乏應急計劃，保護高危族群人士。

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卡明斯亦點名指摘衛生大臣夏國賢（Matt Hancock），批評他大話連篇，促請約翰遜儘早要求夏國賢下台。約翰遜的未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）亦成為攻擊目標，被卡明斯狠批左右政府人員任命，務求讓朋友得到職位，做法「不道德」及「不合法」。

夏國賢預計周四（27日）將面對國會質詢，回應卡明斯的指控。夏國賢發言人表示，嚴正否認卡明斯的指控，強調夏國賢在疫情期間與所有人衛生部同仁一起盡心盡力，希望捍衛國民保健服務（NHS）及挽救生命。

責任編輯：吳漢培