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以REITs取代物業享穩定股息回報

股市 10:54 2021/05/27

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不少的港人喜歡買「磚頭」收租，希望能利用租金作為穩定的投資回報。不過，過去數十年，本港的物業價格大部分時間升多跌少，不是遇上疫情、金融危機等，物業價格未必容易有調整，令到每位投資者未必輕易「上車」。好在要利用物業租金達到有穩定收入流的投資方法不單只有直接「上車」，房地產信託基金（REIT）的出現亦可助投資者間接成為「業主」。香港和新加坡REITs的平均派息收益率分別達5.9%和5.2%，是亞洲之冠，同時顯示出兩地是REITs 的沃土。

對於長期投資者而言，REITs能夠持續和穩定派息甚為重要，因此，在選擇時可以利用「ABCD」（資產質素Asset Quality、業務組合Business Mix、競爭優勢Competitive Edge、債務韌性Debt Resilience）作為指標，選出高質REITs。在A方面，選擇持有自由資產比例高、加權平均租賃期長和出租率高的REITs。在B方面，就是衡量REITs持有的物業類型是否能在經濟週期上得益，並且有長期的正面增長，如工業和郊區零售物業。C和D代表了競爭優勢和債務韌性，説的是REITs是否低槓桿、理想的增長空間、佔資產管理規模（AUM）低的管理費、低債務成本和未來三年債務到期比率低等，對管理和債務有好的控制。如果能在這些指標上有不錯的表現，那這個REIT就有相對轉高的質素了。

在亞洲REITs的股息回報上，香港REITs是排名第一，但可惜的是REITs的數量選擇不多，而且持有物業類型上也比較單調。相反，排第二的新加坡在數量選擇上不但比香港多，而且種類更多元化，例如有醫院、高科技園區和數據中心等。因此，若投資者想分散風險，新加坡REITs將會是不錯的選擇。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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