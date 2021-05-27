【iBond 2021】陸金所香港再推「2+8厘」優惠　新舊客享「7免」優惠

▲ 陸金所香港再推「2+8厘」優惠 新舊客認購iBond享「7免」優惠

通脹掛鈎債券（iBond）於下周二（6月1日）正式開賣。平保 （02318） 陸金所旗下陸金所香港宣布，推出「iBond Plus」超高獎賞活動，於5月27日至6月8日期間成功開戶成為陸金所香港的新客戶，即可獲贈8%息率收益券及額外200元超市現金券。另外，陸金所香港現有客戶由即日起至6月6日內增值滿2萬元或以上，亦可獲贈2%息率收益券。

活動詳情

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陸金所香港指，若通脹升溫至高於2%，iBond派息則有機會多於2厘。配合陸金所香港開戶補貼的8厘息率收益券及其他優惠，意味每位新客戶更有機會獲得高於2+8厘回報。

每位客戶最多1手iBond可參與8厘年利率息率收益券優惠，意味客戶除可享港府提供的2厘最低息率保證外，最多更可獲得約400元的額外補貼收益。

全平台新舊客戶認購iBond並可享有「7免」優惠，即豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費。

陸金所香港指，上述8%息率收益券及2%息率收益券均可用作認購iBond及陸香港APP上風險評級R1至R3類別的港元債券型、股票型、混合型公募基金產品。

成功邀請新客開戶可獲300元現金券

另外，iBond Plus活動期內，陸金所香港平台客戶每成功邀請一名香港地區新客戶註冊，且客戶自行完成開戶，即有機會額外獲得總計300元現金券，包括200元電子超市現金券及100元投資現金券。

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編輯：袁諾曦