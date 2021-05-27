【滙豐HSBC】滙豐退出美國零售銀行業務、專注環球銀行財富管理　股價逼52周高（第二版）

▲ 【滙豐HSBC】滙豐退出美國零售銀行業務、專注環球銀行財富管理 料不產生重大虧損

HSBC滙豐 （00005） 宣布，將透過出售資產和關閉分行網絡，退出美國零售銀行業務，有關事項尚待監管部門批准，滙豐預計新安排的稅前成本1億美元，不會產生重大收益或虧損。 滙豐表示，美國財富管理及個人銀行業將「重新定位」，會在當地專注發展環球銀行及財富管理服務。

滙豐股價由跌轉升，最新升0.7%，曾見49.5元的逾一年高位，暫報49.45元，成交3.7億元。

滙豐目前在美國擁有148間分行，80間東海岸分行將出售予美國上市的Citizens Financial Group，但會保留20個至25個國際財富中心，以供核心國際客戶群使用，餘下的分行將被關閉。

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滙豐表示，退出美國大眾零售銀行市場後，美國依然是環球財富及私人銀行客戶的主要財富市場及投資地點，尤其是亞洲財富策略的一部分，會繼續支援在美國的亞洲客戶，而環球銀行客戶可享的服務將維持不變。

滙豐表示，繼續為客戶提供全面的美國服務，包括：

由專責的財務顧問團隊，繼續提供資產配置方案、退休方案以及離岸產品等財富管理服務

滙豐卓越理財及以上分層的客戶將繼續獲全面銀行服務

為客戶提供環球轉賬及環球賬戶戶口總覽，並加入「Global Money」轉賬服務，客戶可隨時即時轉賬至美國的親友

按揭服務

滙豐財富管理及個人銀行業務亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，美國市場對滙豐亞洲業務發展依然重要，退出美國大眾銀行市場後，仍會滿足客戶在當地教育、置業、資產配置、海外工作、移居及業務拓展等，也會協助越來越多居住在美國的亞洲客戶，尤其海外華人及印度人士，把握其原居地及亞洲的機遇。

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