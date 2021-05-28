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【滙豐HSBC】滙豐退出美國零售銀行業務、專注環球銀行財富管理　國泰銀行將收購10家分行（第三版）

股市 12:18 2021/05/28

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【滙豐HSBC】滙豐退出美國零售銀行業務、專注環球銀行財富管理　料不產生重大虧損

HSBC滙豐 （00005） 宣布，將透過出售資產和關閉分行網絡，退出美國零售銀行業務，有關事項尚待監管部門批准，滙豐預計新安排的稅前成本1億美元，不會產生重大收益或虧損。 滙豐表示，美國財富管理及個人銀行業將「重新定位」，會在當地專注發展環球銀行及財富管理服務。

匯豐中午收報50.65元，升3.47%，成交額達18.17億。

滙豐目前在美國擁有148間分行，80間東海岸分行將出售予美國上市的Citizens Financial Group，但會保留20個至25個國際財富中心，以供核心國際客戶群使用，餘下的分行將被關閉。

最新消息指，國泰萬通金控公司（美﹕CATY）旗下國泰銀行（Cathay Bank）亦宣佈，已與美國滙豐銀行達成收購協議，將收購滙豐位於加州的10間零售分行，以及美國滙豐銀行在西岸的大眾零售銀行業務和零售業銀行業務相關的貸款及存款。

滙豐祈耀年向比特幣落閘「太波動、不透明」 滙豐無計劃設虛擬貨幣交易平台，可見【下一頁】

滙豐表示，退出美國大眾零售銀行市場後，美國依然是環球財富及私人銀行客戶的主要財富市場及投資地點，尤其是亞洲財富策略的一部分，會繼續支援在美國的亞洲客戶，而環球銀行客戶可享的服務將維持不變。

滙豐表示，繼續為客戶提供全面的美國服務，包括：

  • 由專責的財務顧問團隊，繼續提供資產配置方案、退休方案以及離岸產品等財富管理服務
  • 滙豐卓越理財及以上分層的客戶將繼續獲全面銀行服務
  • 為客戶提供環球轉賬及環球賬戶戶口總覽，並加入「Global Money」轉賬服務，客戶可隨時即時轉賬至美國的親友
  • 按揭服務

滙豐財富管理及個人銀行業務亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，美國市場對滙豐亞洲業務發展依然重要，退出美國大眾銀行市場後，仍會滿足客戶在當地教育、置業、資產配置、海外工作、移居及業務拓展等，也會協助越來越多居住在美國的亞洲客戶，尤其海外華人及印度人士，把握其原居地及亞洲的機遇。

（第三版新增﹕國泰銀行將收購10間零售分行）

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