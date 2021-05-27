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【A股布局】A股上半年業績提早預告 有三板塊增速爆燈

股樓投資 12:02 2021/05/27

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不少A股公司率先披露上半年業績預告，給大家足夠時間做定功課，為下一個業績期提早部署。Wind數據顯示，截至周四（26日），滬深兩市已有456家上市公司披露了上半年業績預告。業績預增、略增、續盈的公司合共198家；首虧、續虧的公司分別有13家、85家。

【外資流向】內險股表現大落後或現轉機？ 獲外資密密增持，請按【見下頁

由利潤增速來看，預計純利按年增長幅度超過50%的公司有157家；超100%的有119家；還有18家公司預計純利增長逾10倍。其中，立訊精密（深：002475）暫居「賺錢王」，預計上半年共實現歸母淨利潤29.2億至33億元（人民幣，下同），同比增長15%至30%。

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板塊方面，製造、化工、消費三大行業上半年業績增速表現突出。最明顯，服裝、旅遊等消費行業受疫情衝擊最嚴重，部分公司業績開始呈現大幅回暖。雲南旅遊（深：002059）預計上半年賺1,500萬至2,200萬元，按年增幅達1,319.4%至1,981.8%。至於化工板塊，主要多得供應鏈供需失衡，刺激單價上漲，不少公司錄得價量齊升的情況。

【延伸閱讀】大行報告：星展指中資券商股估值吸引 列3股行業首選，請按【見下頁

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記者：林衛

雲南旅遊（深：002059） 盈喜 純利 板塊 立訊精密（深：002475） A股

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