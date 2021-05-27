【外資流向】內險股表現大落後或現轉機？ 獲外資密密增持

今年來，內險股表現落後，甚至比內銀股還要差勁。然而，外資在這段時間密密通過滬深股通增持內險股，或是利好訊號。

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統計顯示，截至周一（24日），今年外資對中國人保（滬：601319）與中國太保 （滬：601601）的區間持股量分別大幅增長44%、43%；對新華保險（滬：601336）、中國平安（滬：601318）及中國人壽（滬：601628）的持股量也增長了12%、3%、3%。

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相比其他傳統板塊，今年內險股的復甦明顯疲弱，表現持續低迷。市場憧憬外資選擇加碼內險股，顯示出其依舊看好內險股長期走勢。事實上，險企近月保費增速不濟，為了尋找新增長點，不少險企推出增額壽險，但其熱度不及健康險等產品，行業增速可能還須一段時間恢復過來。

平安證券認為，三大原因拖累保費增速。一是當前險企所售重疾產品同質化程度高；二是新單基數相對較高；三是，監管規範短期健康保險銷售和客服工作，一定程度上或將影響壽險公司產能修復。

不過，財產險行業卻有增長亮點。近年來車險一直佔財產險公司總保費收入的六成到七成，其增速左右著財產險行業整體增速。今年首季中國乘用車銷量為507.6萬輛，同比大幅增長75.1%，隨着乘用車銷售時會搭售車險，汽車銷量大增勢必會拉動新車保費快速增長。

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記者：林衛