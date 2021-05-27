【港股市況】恒生指數午後跌不足百點　小米績後升逾2%、美團跌逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周三溫和上升，道指升10點，港股今早低開167點，早段曾跌215點，其後跌幅收窄，恒生指數半日跌87點，報29078點，成交924億元。恒生科技指數逆市升0.3%，報8093點。小米 （01810） 績後逆市升近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；中芯國際 （00981） 升近6%；壹傳媒 （00282） 復牌飈升近一倍。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【14：25】美團 （03690） 最新跌逾3%，於270元水平爭持。

【14：14】壹傳媒 （00282） 升幅進一步收窄至45%，報0.27元，午後曾低見0.255元。

【14：06】京東物流2618暗盤升16.5% 一手帳面暫賺664元

【14：05】大市最新跌約60點，報29103點，科指升0.3%，報8096點。

【14：04】恒大 （03333） 據報被監管部門關注與盛京銀行之間的交易，恒大股價跌逾4%，破底低見12.32元。

【13：15】大市跌幅擴大至百點，恒指跌120點，報29046點。

【13：15】壹傳媒 （00282） 午後升幅收窄至不足八成，報0.33元。

【13：06】小米 （01810） 午後升逾2%，報28.75元。

【13：03】聯想 （00992） 績後升逾1%，報9.83元。

【13：00】港股午後初段跌80點，報29085點；科指升0.3%，報8095點。

【12：17】聯想全年多賺77%創新高、受惠在家工作 增派末期息至0.24元

【12：00】恒生指數半日跌87點，報29078點，成交924億元。恒生科技指數逆市升0.3%，報8093點。小米 （01810） 績後逆市升近2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；中芯國際 （00981） 升近6%；壹傳媒 （00282） 復牌飈升近一倍。

【11：43】港股中午收市前跌約80點，報29086點；科指逆市升0.3%，報8094點。

【11：34】中芯5連漲再升逾6% 華虹半導體升逾7%

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.2%；深證升0.4%；創業板指升0.5%。

【11：21】瑞聲 （02018） 最新升近3%，高見48.6元。

【11：14】周大福 （01929） 升幅擴大至逾3%，破頂高瞃14.7元。

【11：07】內銀股逆市向好，建行 （00939） 升0.8%；中行 （03988） 升1%，破頂高見2.97元；農行 （01288） 升0.6%。另外，招行 （03968） 曾破頂高見72.05元，最新回吐0.6%。

【10：56】中芯國際 （00981） 升幅擴大至逾半成，高見24.9元。

【10：49】退出美國零售銀行業務的滙豐 （00005） 最新轉升0.5%，高見49.4元。

【10：47】中芯國際 （00981） 逆市升4%，高見24.45元。

【10：38】美團 （03690） 最新跌半成，低見265.2元。另外，騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見602元。

【外賣大戰】阿里巴巴餓了麼據報投入10億補貼戰 美團股價曾跌半成

【10：34】港股跌幅再次擴大，大市跌約150點，於29000點水平爭持。

【10：28】將於明日公布業績的美團 （03690） ，股價最新跌4%，低見267.6元，成交16億元。內媒報道，餓了麼目前已在超十城試點費率透明化，並在川渝廣深等美團腹地實行降費率手段，總支出10億補貼費率打翻身仗。

【10：25】「手機孖寶」逆市向上，其中舜宇 （02382） 升逾3%，高見197.5元；瑞聲 （02018） 升0.4%。

【10：21】小米 （01810） 績後曾升逾4%，最新升幅全消，低見28.15元，無升跌。

【10：19】美團 （03690） 最新跌逾3%，低見270.2元。

【10：15】澳門政府昨日公布錄得首宗變種病毒個案，濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 升0.4%；金沙 （01928） 跌0.3%；美高梅 （02282） 、永利 （01128） 升0.2%；澳博 （00880） 、新濠 （00200） 跌逾1%。

【10：04】飛魚科技 （01022） 升幅擴大至兩成，高見1.19元，成交9069萬元。

【10：02】同仁堂科技 （01666） 續升逾4%，破頂高見7.83元。

【09：59】大市跌幅收窄至約30點，報29135點；科指升0.4%，報8101點。

【09：56】比特幣bitcoin回落至38000美元以下水平，區塊鏈概念股個別發展，火幣科技 （01611） 跌0.9%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 升逾1%。

【09：54】網易 （09999） 分拆旗下的網易雲音樂的運營公司Cloud Village在香港上市，網易逆市靠穩升0.2%，高見181.3元。

【新股IPO】網易雲音樂上載招股文件 去年月活躍用戶增長23%至1.8億人

【09：52】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%；小米 （01810） 績後逆市造好升2%。

【09：47】周大福 （01929） 升逾1%，破頂高見14.7元；ASM太平洋 （00522） 升0.6%；電訊盈科 （00008） 跌近0.5%。MSCI香港指數新增周大福 及富途控股（美：FUTU），並剔除ASM太平洋及電訊盈科。變動將於5月27日收市後生效。

【異動股】MSCI香港指數新貴周大福半日升逾6% ASM太平洋降班跌半成（附納入剔出清單）

【09：43】比亞迪電子 （00285） 續逆市升逾半成，高見53.25元。比亞迪電子昨回應指，電子煙業務以為品牌客戶做代工為主，沒有獨立上市計劃。

【09：42】大市早段曾跌200點，最新跌幅略為收窄，恒指跌140點，報29025點；科指跌不足0.1%，報8067點。

【09：37】國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪今早通話。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

【09：35】滙豐 （00005） 退出美國零售銀行業務，預計稅前成本一億美元，股價跌1%，低見48.4元。

滙豐退出美國零售銀行業務 料不產生重大虧損

【09：33】信保環球 （00723） 符合復牌條例，股價復牌後升1.5倍，高見0.064元。

【09：32】中國4月規模以上工業企業利潤按年增長57%，前值增長92.3%。

【09：28】昨尾市急挫的思摩爾 （06969） ，股價今早反彈逾半成，開報54.05元。

【異動股】比亞迪電子傳進軍電子煙曾飈逾兩成 思摩爾尾市插兩成、霧芯盤前接力跌一成

【09：26】易居企業 （02048） 跌9%，開報8.4元。易居股東碧桂園 （02007） 擬折讓11.5%至13.4%配售9800萬股。

【配股潮】易居遭碧桂園折讓最多13.4%配股 套現最多7.9億元

【09：20】恒生指數開報28998點，跌167點。恒生科技指數升0.1%，報8082點。小米 （01810） 績後升逾4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；壹傳媒 （00282） 復牌飈升1.4倍。

【小米業績】小米首季經調整利潤60.7億人幣、按年增163.8% 勝預期、王翔：小米原材料庫存仍能維持業績良好增長（第二版）

【騰訊股價】內媒：中國監管部門要求騰訊成立金融控股公司

【壹傳媒】壹傳媒今復牌 盤前曾嘜高逾數百倍、開市報0.45元升1.4倍

【09：13】期指開報29149點，跌6點或0.02%。

【09：00】恒指黑期跌約6點，報29114點；道指期貨跌31點，報34249點。

【08：30】飛魚科技獲騰訊增持9000萬股 持股增至15.24%

【08：00】開拓藥業折讓近9%配股 淨籌11.6億元

【07：45】京東物流2618共136萬人認購 超購714倍一手中籤率8%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29052點，跌114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.95元，跌0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報611.18元，跌6.82元或1.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國新冠疫情漸受控，市場對經濟前景轉趨樂觀，美股周三溫和上升，道指收市升10點，報34323點。標指升0.2%，收報4196點。納指升0.6%，收市報13738點。

【開市9點半】網易拆網易雲音樂上市 小米首季經調整淨利增1.6倍勝預期

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責任編輯︰梁浩碩