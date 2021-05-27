【港股市況】恒生指數低開167點　小米績後升逾4%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股周三溫和上升，道指升10點，港股今早曾低開逾百點。恒生指數開報28998點，跌167點。恒生科技指數升0.1%，報8082點。小米 （01810） 績後升逾4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；壹傳媒 （00282） 復牌飈升1.4倍。

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即市走勢︰

【10：04】飛魚科技 （01022） 升幅擴大至兩成，高見1.19元，成交9069萬元。

【10：02】同仁堂科技 （01666） 續升逾4%，破頂高見7.83元。

【09：59】大市跌幅收窄至約30點，報29135點；科指升0.4%，報8101點。

【09：56】比特幣bitcoin回落至38000美元以下水平，區塊鏈概念股個別發展，火幣科技 （01611） 跌0.9%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾2%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 升逾1%。

【09：54】網易 （09999） 分拆旗下的網易雲音樂的運營公司Cloud Village在香港上市，網易逆市靠穩升0.2%，高見181.3元。

【新股IPO】網易雲音樂上載招股文件 去年月活躍用戶增長23%至1.8億人

【09：52】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近2%；小米 （01810） 績後逆市造好升2%。

【09：47】周大福 （01929） 升逾1%，破頂高見14.7元；ASM太平洋 （00522） 升0.6%；電訊盈科 （00008） 跌近0.5%。MSCI香港指數新增周大福 及富途控股（美：FUTU），並剔除ASM太平洋及電訊盈科。變動將於5月27日收市後生效。

【異動股】MSCI香港指數新貴周大福半日升逾6% ASM太平洋降班跌半成（附納入剔出清單）

【09：43】比亞迪電子 （00285） 續逆市升逾半成，高見53.25元。比亞迪電子昨回應指，電子煙業務以為品牌客戶做代工為主，沒有獨立上市計劃。

【09：42】大市早段曾跌200點，最新跌幅略為收窄，恒指跌140點，報29025點；科指跌不足0.1%，報8067點。

【09：37】國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美貿易代表戴琪今早通話。雙方認為發展雙邊貿易非常重要，並就彼此關心的問題交換了意見，同意繼續保持溝通。

【09：35】滙豐 （00005） 退出美國零售銀行業務，預計稅前成本一億美元，股價跌1%，低見48.4元。

滙豐退出美國零售銀行業務 料不產生重大虧損

【09：33】信保環球 （00723） 符合復牌條例，股價復牌後升1.5倍，高見0.064元。

【09：32】中國4月規模以上工業企業利潤按年增長57%，前值增長92.3%。

【09：28】昨尾市急挫的思摩爾 （06969） ，股價今早反彈逾半成，開報54.05元。

【異動股】比亞迪電子傳進軍電子煙曾飈逾兩成 思摩爾尾市插兩成、霧芯盤前接力跌一成

【09：26】易居企業 （02048） 跌9%，開報8.4元。易居股東碧桂園 （02007） 擬折讓11.5%至13.4%配售9800萬股。

【配股潮】易居遭碧桂園折讓最多13.4%配股 套現最多7.9億元

【09：20】恒生指數開報28998點，跌167點。恒生科技指數升0.1%，報8082點。小米 （01810） 績後升逾4%；騰訊 （00700） 跌逾1%；壹傳媒 （00282） 復牌飈升1.4倍。

【小米業績】小米首季經調整利潤60.7億人幣、按年增163.8% 勝預期、王翔：小米原材料庫存仍能維持業績良好增長（第二版）

【騰訊股價】內媒：中國監管部門要求騰訊成立金融控股公司

【壹傳媒】壹傳媒今復牌 盤前曾嘜高逾數百倍、開市報0.45元升1.4倍

【09：13】期指開報29149點，跌6點或0.02%。

【09：00】恒指黑期跌約6點，報29114點；道指期貨跌31點，報34249點。

【08：30】飛魚科技獲騰訊增持9000萬股 持股增至15.24%

【08：00】開拓藥業折讓近9%配股 淨籌11.6億元

【07：45】京東物流2618共136萬人認購 超購714倍一手中籤率8%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29052點，跌114點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報48.95元，跌0.15元或0.3%；騰訊 （00700） ADR折合報611.18元，跌6.82元或1.1%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國新冠疫情漸受控，市場對經濟前景轉趨樂觀，美股周三溫和上升，道指收市升10點，報34323點。標指升0.2%，收報4196點。納指升0.6%，收市報13738點。

【開市9點半】網易拆網易雲音樂上市 小米首季經調整淨利增1.6倍勝預期

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責任編輯︰梁浩碩