【Nvidia業績】Nvidia首季收入勁增84%至56.6億美元　超預期

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【開市9點半】網易拆網易雲音樂上市 小米首季經調整淨利增1.6倍勝預期
Nvidia公布截至5月2日止的首季業績，受惠公司遊戲業務、數據中心業務及專業視覺平台，收入達到破紀錄的56.6億美元，超預期的54.1億美元，按年升84%，按季升13%；非國際會計準則每股盈利3.66美元，超預期的3.28美元，按年升106%，按季升18%。Nvidia預計，第二季收入為63億美元，按年升62%。
Nvidia績前升0.3%，收報628美元。業績公布後，盤後跌0.7%，報623.5美元。
收入分布：
|主要業務
|收入
(億美元)
|按年增長
|按季增長
|遊戲業務
|27.6
|+106%
|+11%
|數據中心
|20.5
|+79%
|+8%
|專業視覺
|3.72
|+21%
|+21%
|自動化
|1.54
|-1%
|+6%
由於Nvidia顯示卡用於虛擬貨幣挖礦，顥示卡相關收入達34.5億美元，按年升81%，以業務分類，當中的遊戲業務收入27.6億美元，按年增長106%。
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記者：譚志偉