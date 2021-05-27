▲ 【Nvidia業績】Nvidia首季收入勁增84%至56.6億美元 超預期

Nvidia公布截至5月2日止的首季業績，受惠公司遊戲業務、數據中心業務及專業視覺平台，收入達到破紀錄的56.6億美元，超預期的54.1億美元，按年升84%，按季升13%；非國際會計準則每股盈利3.66美元，超預期的3.28美元，按年升106%，按季升18%。Nvidia預計，第二季收入為63億美元，按年升62%。

Nvidia績前升0.3%，收報628美元。業績公布後，盤後跌0.7%，報623.5美元。

收入分布：

主要業務 收入

(億美元) 按年增長 按季增長 遊戲業務 27.6 +106% +11% 數據中心 20.5 +79% +8% 專業視覺 3.72 +21% +21% 自動化 1.54 -1% +6%

由於Nvidia顯示卡用於虛擬貨幣挖礦，顥示卡相關收入達34.5億美元，按年升81%，以業務分類，當中的遊戲業務收入27.6億美元，按年增長106%。

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記者：譚志偉