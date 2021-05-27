【美股收市】 納指升0.6% 美滙重上90 紐約期金越1900關

美國新冠疫情漸受控，市場對經濟前景轉趨樂觀，美股周三溫和上升，經濟重啟概念股受捧。惟投資者仍關注通脹上行，短期會否遏制股市升勢 ; 美滙重上90，紐約期金越1900關。

道指反覆上落，收市升10點，報34323點。標指升0.2%，收報4196點。納指升0.6%，收市報13738點。福特汽車加碼300億美元攻電動車，股價急漲8.6%，創5年新高 ; 亞馬遜落實收購老牌荷里活片商美高梅(MGM)，股價升0.2%。

今年初的美股挾倉潮餘波未了，隨著老虎證券（美：TIGR）公布佳績，美國散戶狂買的GameStop（美：GME）、AMC院線（美：AME）等隨即飆升，不斷有散戶投資者在社交平台上追捧，兩隻股份周二最多飆逾2成 ; 收市分別升15.9%、18.8%。

美國銀行業首季利潤768億元，按年升29%，預期信貸損失將會減少。銀行業因應信貸額下降，調低信貸損失撥備，帶動利潤上升 ; 數據反映銀行業表現穩健，具備足夠資本應對信貸需求及損失撥備。

專責銀行監管事務的聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)表示，他對儲局啟動減少買債的討論持開放態度。夸爾斯認為，不預期通脹會如上世紀七十年代般失控急升，但也不容忽視通脹上升風險。如未來數月美國經濟與通脹升勢超儲局預期，聯邦公開市場委員會(FOMC)屆時將會就減少買債規模進行討論。

美匯指數重返90以上水平，報90.05，升0.47%。美國10年期債息微升至1.583厘。金價重上1,900美元，為今年1月以來首見。

責任編輯：柯志宏