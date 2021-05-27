【騰訊700】騰訊傳被當局要求 成立金融控股公司

內媒報道，騰訊(00700)被內地監管當局要求成立金融控股公司，並將其與金融有關的業務放入該新公司，以讓當局能更好地進行監管。騰訊中午收報605元跌2.1%。

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騰訊涉及金融的業務包括微信支付，內地首家互聯網銀行微眾銀行，以及互聯網保險公司眾安在綫（06060）的股權等，然而報道指當局未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些業務，將等待騰訊提交計劃案後再告知。

阿里巴巴（09988）旗下金融科技公司螞蟻集團，因被當局認為其高槓桿輕資產的經營模式衍生金融風險，要求螞蟻成立金融控股公司，換言之阿里金融業務以後要和銀行看齊，一同接受金融部門的監管。外界分析螞蟻集團從金融科技公司轉型成金融公司後，估值將大降，觸發阿里股價從高位回落。

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