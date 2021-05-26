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【騰訊股價】內媒：中國監管部門要求騰訊成立金融控股公司

股市 23:25 2021/05/26

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內媒《財新》報道，中國監管部門要求騰訊成立金融控股公司。

內地《財新》引述多名消息人士報道，中國監管部門要求騰訊 （00700） 將與金融相關的業務，整合入一家新的金融控股公司中，以便對其進行更好的管理。監管機構未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些金融業務，將等待公司提交計劃案後再告知詳情。

報道指，該舉表明中國進一步壓制科技公司向金融服務領域擴張，因憂慮潛在系統性風險影響金融穩定，以及這些公司經過多年擴張後市場支配力過於龐大。

花唄、借唄終止涉180億元ABS項目　外電：因螞蟻整改及降槓桿緩慢【下一頁】

中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局在4月底曾經約談13家金融科技平台，當中包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所（美：LU）等。

報道指，13家平台中，騰訊的金融業務需要申請金融控股公司牌照。約談當天，參會的騰訊有關人士被單獨留下來，由監管當局進一步「窗口指導」。

騰訊今日收報618元，升1.3%，成交116億元。

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編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 陸金所（美：LU） 中國銀行保險監督管理委員會 中國人民銀行 陸金所 Fintech

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