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【開市9點半】網易拆網易雲音樂上市　小米首季經調整淨利增1.6倍勝預期

股市 06:48 2021/05/27

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（1）壹傳媒 （00282） 今復牌，市場關注股份復牌後，會否出現GameStop式炒法，壹傳媒曾出現股價瘋狂走勢，2020年8月中，低見0.075元，其後炒升至1.96元，單日成交額達42.65億元。恒指昨日升255點，收報29166點，是5月以來首次站上兩萬九關，關注期結日前能否維持升勢。

【壹傳媒】壹傳媒明復牌　稱現金5億夠年半運作

即睇開市9點半重點：

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（2）小米  （01810）  首季業績勝預期，經調整淨利潤達60.69億元（人民幣，下同），按年增長163.8%，但仍要面對全球芯片短缺問題。

【小米業績】小米首季經調整利潤60.7億人幣、按年增163.8%　勝預期、王翔：小米原材料庫存仍能維持業績良好增長（第二版）

（3）配股潮蔓延至中型股，據銷售文件，有三隻股份擬配股，其中兩股涉及股東售股。

【配股潮】易居遭碧桂園折讓最多13.4%配股　套現最多7.9億元

【配股潮】開拓藥業折讓最多9%配股　集資逾11.6億元、大股東套現2.4億元

【配股潮】中國旭陽擬折讓2%配售3.5億股 集資近21億元

（4）京東物流 （02618） 今日暗盤交易，昨市傳一手中籤率8%，認購300手穩中一手，關注今早招股結果。

【新股IPO】消息：京東物流2618一手中籤率8%　抽300手穩中一手　Cathie Wood建倉涉380萬股

（5）日本城母企國際家居零售 （01373） 昨公布，與網購平台友和香港展開戰略業務合作。

【日本城】日本城與網購平台友和展開戰略合作　認購友和A類優先股

（6）內地社交電商平台拼多多（美：PDD）公布首季業績，年度活躍買家達到8.238億，單季淨增3540萬，但仍然錄虧損狀態。

【拼多多PDD】拼多多首季經調整虧損19億勝預期 年度買家逾8億、高開後倒跌逾5%

（7）網易雲音樂昨上載招股文件，與騰訊音樂比較又如何？

【新股IPO】網易雲音樂 vs 騰訊音樂 兩大音樂串流平台誰更勝一籌？

【新股IPO】網易雲音樂上載招股文件　去年月活躍用戶增長23%至1.8億人

（8）大摩CEO預期，聯儲局將會於年底開始「縮表」，明年初便會開始加息。

【美國加息】大摩CEO預期聯儲局明年初加息、跟經濟師唱反調　曾估中美國2015年底加息

（9）亞馬遜Amazon（美：AMZN）再一項重大併購，斥資84.5億美元收購美國荷里活電影公司美高梅MGM Studios。

【荷里活電影】亞馬遜斥84.5億美元收購美高梅　大力進軍娛樂產業

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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港股 收購 復牌 日本城 京東物流（02618） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 拼多多（美：PDD） 國際家居零售（01373）

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【新股IPO】京東物流2618共136萬人認購　超購714倍一手中籤率8%（附分配結果）

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