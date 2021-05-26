【人民幣定期存款】南商半年人幣定存息加至2.5厘 中資行逆市搶大額存款

美滙指數失守90大關，包括人民幣等非美貨幣被動升值，個別中資行仍逆市搶大額存款，南商明天（27日）連環新推兩個高息人民幣定存計劃，包括6個月有2.5厘的破頂年息，一年期息率則為2.55厘，在長息榜排第2，皆要求100萬元新資金。不過，另有擅打高息牌的港銀卻爭相減定存，如招商永隆一減再減等。專家預計降息潮持續，畢竟滙強息弱，按理業界毋須盲目鬥高息，人幣因息差優勢已吸引熱錢湧入。

近日4間中小行已齊減人幣定存息率，如招商永隆今日削低半年以上的較長息，而建行亞洲日前已全面降息，華僑永亨及大眾更撤兩厘息。

iBond即將認購，虛銀紛加港元定存息【下一頁】

誠然，自5月起人幣定存已掀劈息浪，現時3個月期年息以虛擬銀行富融2.4厘最高，半年期年息是南商的2.5厘居首，一年期息率則以虛銀天星的2.7厘稱霸。至於冠絕全城的高息王，是星展7天人幣短存享11厘年息。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今天回應本報查詢指，人民幣近期升值，或因美元轉弱，以及內地臨近月底漸收緊信貸，導致美元兌人民幣沽空盤有壓力。此外，人民銀行官員周末時的講話亦令市場關注，因副行長劉國強表示，人行注重預期引導，希望保持人幣滙率在合理均衡水平上基本穩定。這或表明官員試圖淡化市場預期，但今年仍有可能允許人幣以受控、且漸進的方式升值。

黃栢寧暫維持在岸價於6至12個月預測為6.35，長線預測更為5.6。如以亞洲收盤昨報6.393計，一旦「破六進五」邁向新紀元，即較現滙約有一成以上潛在漲幅。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪