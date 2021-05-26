【新股IPO】網易雲音樂 vs 騰訊音樂 兩大音樂串流平台誰更勝一籌？

▲ 騰訊音樂旗下QQ音樂、網易雲音樂為內地兩大音樂串流平台。·

騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME）回港上市未有期，網易 （09999） 率先分拆網易雲音樂在香港上市。成立8年的網易雲音樂，與騰訊音樂為內地主要音樂串流平台，招股書披露公司更詳盡營運資料，與騰訊音樂相比又如何？

網易雲音樂傳集資最多70億元【下一頁】

用戶數方面，截至去年底，網易雲音樂在綫音樂服務月活躍用戶數（MAU）為1.81億名，月付費用戶數為1600萬名，每月每付費用戶收入（ARPPU）在2020年為8.4元（人民幣，下同）。而根據騰訊音樂披露數據，去年第四季其在綫音樂MAU達到6.22億名，在線音樂付費用戶數達到5600萬，ARPPU為9.4元。由此可見，騰訊音樂在用戶數、付費水平上比網易雲音樂更勝一籌。

繼騰訊音樂後 SONY音樂和網易達成版權合作【下一頁】

財務表現方面，網易云音樂至今依然未實現盈利。公司2019、2020年的收入為23.2億、49億元，分別按年增長102%、111%。公司2018年至2020年的非國際財務報告準則經調整淨虧損分別約18億、15.8億和15.7億元。

騰訊音樂2020年的總收入為291.5億元，按年增長15%，且公司已經賺錢，去年經調整純利錄得49.5億元。

網易雲音樂的收入規模、盈利能力弱於騰訊音樂，但其已經連續兩年實現收入倍升，顯示公司正處於高速增長階段。近年在網易的業績會上，投資者亦甚為關注網易雲音樂的商業化前景，未來若變現加速，盈利有望進一步改善。

網易首季經調整純利增2成勝預期 《哈利波特：魔法覺醒》料下半年推出【下一頁】

兩間公司主營業務相似，但收入結構有所不同。以2020年為例，網易雲音樂53.6%的收入來自在綫音樂服務，46.4%來自社交娛樂服務及其他。騰訊音樂則更倚重社交娛樂服務，收入佔比接近7成，在綫音樂服務僅貢獻32%。

網易雲音樂的社交娛樂服務月付費用戶數約32.7萬，騰訊達到1080萬。

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記者：陳健婷