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【新股IPO】中原建業9982擬以近上限3元定價

股樓投資 22:06 2021/05/26

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中原建業（新上市編號：09982）將於下周一（31日）掛牌，消息指中原建業將以每股3元定價，為招股價範圍2.4至3.2元的接近上限水平，預期集資約9.84億元。工銀國際及建銀國際為聯席保薦人。

京東物流2618傳一手中籤率8%，見【下一頁】

中原建業為建業地產（00832）旗下房地產代建服務供應商，中原建業是以河南省為重心的物業房地產代建公司，業務覆蓋河南省大多數縣及縣級以上城市。截至去年底，公司206個在管項目中，共有193個項目位於河南省，總建築面積約2420萬平方米。

延伸閱讀：瑞銀料材料價格面對三大壓力 板塊欠缺催化劑 籲留意落後股份

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記者：張以正

中原建業（09982） 港股 IPO

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