【新股IPO】中原建業9982擬以近上限3元定價

中原建業（新上市編號：09982）將於下周一（31日）掛牌，消息指中原建業將以每股3元定價，為招股價範圍2.4至3.2元的接近上限水平，預期集資約9.84億元。工銀國際及建銀國際為聯席保薦人。

京東物流2618傳一手中籤率8%，見【下一頁】



中原建業為建業地產（00832）旗下房地產代建服務供應商，中原建業是以河南省為重心的物業房地產代建公司，業務覆蓋河南省大多數縣及縣級以上城市。截至去年底，公司206個在管項目中，共有193個項目位於河南省，總建築面積約2420萬平方米。

延伸閱讀：瑞銀料材料價格面對三大壓力 板塊欠缺催化劑 籲留意落後股份

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正