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【新股IPO】普洛斯傳最快今年來港上市　集資最多156億元

股樓投資 21:32 2021/05/26

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全球第二大物流資產普洛斯集團（GLP）旗下的內地物流資產擬以房託基金（REIT）來港上市。消息指，GLP在內地的物流資產規模高達40億美元（約312億港元），公司有意集資約16億至20億美元（約124.8億至156億港元），最快今年底來港上市。不過GLP仍在考慮納入上市公司的資產，故暫未落實基金規模；倘若成功上市則有望成為繼2005年領展（00823） 集資220億元後，再一隻大型REIT上市項目。

京東物流2618傳一手中籤率8%，見【下一頁】

成立於2009年的GLP曾於2010年在新加坡交易所上市，期時基石投資者包括中投公司、阿里巴巴（09988） 、周大福集團和南豐集團等，估值88億新加坡元。不過公司已於2018年退市；截至2019年其資產規模達890億美元（約6897.5億港元）。

延伸閱讀：大和看好京東健康線上營銷業務 惟下調其目標價12% 股價一度急跌逾7%

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記者：張以正

京東物流（02618） 港股 IPO

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