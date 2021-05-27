  • 31°C
香港時間 : 2021527日 (四) 10:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】壹傳媒復牌　一度颷3.3倍　高見0.8元

股市 09:58 2021/05/27

分享：

【壹傳媒】壹傳媒明復牌　稱現金5億夠年半運作

壹傳媒 （00282） 今日復牌，在競價交易時段，該股股價曾被「嘜高」至逾6元。該股一度高開3.3倍，高見0.8元，現升1.2倍，報0.405元，成交1.5億元。壹傳媒昨日發通告指，在控股股東黎智英名下股票及3間公司資產被凍結下，（1）黎智英對壹傳媒的貸款概無任何影響；（2）現金約5.21億元，足夠18個月營運；（3）無觸發貸款交叉違約條文；（4）停止台灣蘋果日報紙本發行，節省成本；（5）銀行戶口如常運作；（6）財報如期刊發。

壹傳媒5月27日（周四）復牌；黎智英持有壹傳媒18.79億股，佔發行總數的71.26%，在持股被凍結下，對場內股份買賣，董事會並不認為會改變股份交易量模式，並指出，（1）黎智英一直長期無參與買賣；（2）日均成交量2312.9萬股；（3）股東名冊有470名登記股東；（4）仍符合公眾持股量規定。

投資界關注股份復牌後，會式出現GameStop式炒法，壹傳媒曾出現股價瘋狂走勢，2020年8月中，低見0.075元，其後炒升至1.96元，成交額達42.65億元，成交股數達街貨量的5倍，反映市場瘋狂炒賣。股價再迅速回落至0.5元以下，停牌前報0.186元。

壹傳媒短暫停牌　以待發出有關保安局凍結黎智英持有的資產和公司股權聲明

【壹傳媒】黎智英壹傳媒股份被保安局凍結　台灣蘋果日報5月18日紙本停刊、專注數碼　

【壹傳媒】警方拘15人涉炒賣壹傳媒洗黑錢、串謀欺詐　3日買賣1.3萬次、獲利3870萬元

記者：譚志偉

港股 黎智英 蘋果日報 壹傳媒（00282）

上一篇文章

滙豐退出美國零售銀行業務　料不產生重大虧損

下一篇文章

【小米業績】小米股價升近4%　業績勝預期、王翔：小米原材料庫存仍能維持業績良好增長（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【新股IPO】時代天使科技通過上市聆訊　集資約23億、估值高達450億
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　邊間優惠最抵？（不斷更新）