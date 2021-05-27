【異動股】壹傳媒復牌　一度颷3.3倍　梁振英：集團沒有確認運作絕不受影響

▲ 【壹傳媒】壹傳媒明復牌 稱現金5億夠年半運作

壹傳媒 （00282） 今日復牌，在競價交易時段，該股股價曾被「嘜高」至逾6元。該股一度高開3.3倍，高見0.8元，現升1.2倍，報0.405元，成交1.5億元。壹傳媒昨日發通告指，在控股股東黎智英名下股票及3間公司資產被凍結下，（1）黎智英對壹傳媒的貸款概無任何影響；（2）現金約5.21億元，足夠18個月營運；（3）無觸發貸款交叉違約條文；（4）停止台灣蘋果日報紙本發行，節省成本；（5）銀行戶口如常運作；（6）財報如期刊發。

前特首梁振英再於Facebook發文狙擊壹傳媒，稱公告並沒有確認行政總裁張劍虹早前說的「集團及《蘋果日報》的運作及資金財務絕不受影響」。他質疑公司財務披露，指出集團還有未償還銀行貸款總額為9360萬元，應收款項及其他應收款項總額為1.81億元，其他流動負債3.81億元及合約負債總額為6940萬元，意味淨現金只是1億元多一點。最後，他批評營運資金來自管理層的評估，而非董事會。

壹傳媒5月27日（周四）復牌；黎智英持有壹傳媒18.79億股，佔發行總數的71.26%，在持股被凍結下，對場內股份買賣，董事會並不認為會改變股份交易量模式，並指出，（1）黎智英一直長期無參與買賣；（2）日均成交量2312.9萬股；（3）股東名冊有470名登記股東；（4）仍符合公眾持股量規定。

投資界關注股份復牌後，會式出現GameStop式炒法，壹傳媒曾出現股價瘋狂走勢，2020年8月中，低見0.075元，其後炒升至1.96元，成交額達42.65億元，成交股數達街貨量的5倍，反映市場瘋狂炒賣。股價再迅速回落至0.5元以下，停牌前報0.186元。

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記者：譚志偉