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【異動股】衛健委報告認為電子煙不安全 思摩爾遭洗倉全日急挫17%

股樓投資 21:38 2021/05/26

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國家衛健委和世衛組織駐華代表處今天聯合發布《中國吸煙危害健康報告2020》。報告強調，煙草每年使中國逾100萬人失去生命，如不採取有效行動，預計到2030年將增至每年200萬人，到2050年增至每年300萬人。報告列舉了吸煙及二手煙暴露與四大慢性病的即慢性呼吸疾病、惡性腫瘤、心血管疾病及糖尿病之間的關聯方面全球最新的研究證據，同時指出，有充分證據表明電子煙是不安全的，會對健康產生危害。受累有關消息，電子煙龍頭股思摩爾(06969)即遇沉重沽壓，一度低見49.5元。該股尾市跌幅雖收窄，全日仍大跌17%收報51.15元。

【大行點睇】一文看盡 騰訊阿里京東上季績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

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【小米1810】小米首季多賺1.6倍 全球手機出貨量增7成   詳情請看【下一頁

此外內媒報道，手機設備供應商比亞迪電子(00285)已完成電子煙業務的專利布局，預期可下月實現大規模生產。比電對有關傳聞不願置評，該股全日仍炒上11%，收報50元。

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撰文 : 李尚毅

思摩爾國際（06969） 港股

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