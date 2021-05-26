【政府工略】地政總署請製圖技術主任 月薪2.2萬至4.4萬 資格又難唔難

地政總署今次聘請製圖技術主任，月薪22725元至44555元，職位雖然不定時以及調派至其他政府部門工作，但職位按公務員編制內。如獲聘用，將按公務員聘用條款和服務條件聘用，享有公務員福利，包括有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，更可獲得房屋資助。有意人士請於6月7日前申請。

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詳情如下：

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申請手續：

(a) 申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同學歷證明文件及修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本，須於二零二一年六月七日或之前送達聯絡地址，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把其學歷證明文件及修業成績表的副本、以及工作經驗證明文件的副本寄交聯絡地址，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

(d) 資料不全、逾期遞交、以傳真或電郵方式遞交、未妥為簽署或並非以指定的申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]填寫的申請書將不予考慮。沒有提交所需證明文件、或所遞交的證明文件不足、或所需證明文件是在上述日期之後才收到的申請或不獲受理。

(e) 申請書如以郵遞投寄，信封面的郵戳日期會視為遞交申請表格及/或證明文件副本當日。本署不會接受任何欠付郵資或郵資不足的郵件。申請人應確保已付足郵資，以免申請書無法送達。如郵資不足，香港郵政會按既定程序將申請書退回寄件人或予以銷毀。

(f) 申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約十至十二個星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組

查詢電話：2231 3204 / 2231 3182

截止申請日期(日/月/年) ：07/06/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂